«Думали, будем бороться с собой». Расселл — о старте с первого ряда вместе с Хэмилтоном

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») отреагировал на поул в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Уикенд пока идёт отлично. Я снова чувствую себя самим собой: каждый круг выполняю работу на должном уровне, всегда борюсь за высокие позиции. Последние несколько гонок по разным причинам складывались не в нашу пользу, но к этим выходным я подошёл с чистой головой, чувствовал себя хорошо, и здорово оказаться на поуле.

Завтра будет интересная гонка. Льюис [Хэмилтон] проделал потрясающую работу, чтобы подняться на первый ряд решётки. Это был настоящий сюрприз. Мы думали, что будем бороться сами с собой и с «Маклареном», но Льюис был быстр на протяжении всей сессии. Я уверен, что борьба будет жаркой, так что завтра будет непросто, но я чувствую себя готовым», — сказал Расселл после квалификации.