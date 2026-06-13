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«Думали, будем бороться с собой». Расселл — о старте с первого ряда вместе с Хэмилтоном

«Думали, будем бороться с собой». Расселл — о старте с первого ряда вместе с Хэмилтоном
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») отреагировал на поул в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319

«Уикенд пока идёт отлично. Я снова чувствую себя самим собой: каждый круг выполняю работу на должном уровне, всегда борюсь за высокие позиции. Последние несколько гонок по разным причинам складывались не в нашу пользу, но к этим выходным я подошёл с чистой головой, чувствовал себя хорошо, и здорово оказаться на поуле.

Завтра будет интересная гонка. Льюис [Хэмилтон] проделал потрясающую работу, чтобы подняться на первый ряд решётки. Это был настоящий сюрприз. Мы думали, что будем бороться сами с собой и с «Маклареном», но Льюис был быстр на протяжении всей сессии. Я уверен, что борьба будет жаркой, так что завтра будет непросто, но я чувствую себя готовым», — сказал Расселл после квалификации.

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