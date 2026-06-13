«Думали, будем бороться с собой». Расселл — о старте с первого ряда вместе с Хэмилтоном

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») отреагировал на поул в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.
«Уикенд пока идёт отлично. Я снова чувствую себя самим собой: каждый круг выполняю работу на должном уровне, всегда борюсь за высокие позиции. Последние несколько гонок по разным причинам складывались не в нашу пользу, но к этим выходным я подошёл с чистой головой, чувствовал себя хорошо, и здорово оказаться на поуле.
Завтра будет интересная гонка. Льюис [Хэмилтон] проделал потрясающую работу, чтобы подняться на первый ряд решётки. Это был настоящий сюрприз. Мы думали, что будем бороться сами с собой и с «Маклареном», но Льюис был быстр на протяжении всей сессии. Я уверен, что борьба будет жаркой, так что завтра будет непросто, но я чувствую себя готовым», — сказал Расселл после квалификации.
- 13 июня 2026
-
19:01
-
18:38
-
18:24
-
18:14
-
17:54
-
17:26
-
17:14
-
16:50
-
16:20
-
15:55
-
15:33
-
14:53
-
14:34
-
14:02
-
13:48
-
12:55
-
12:28
-
11:56
-
11:11
-
11:00
-
10:49
-
10:04
-
09:32
-
09:25
-
07:30
-
00:43
- 12 июня 2026
-
23:59
-
23:50
-
22:50
-
22:42
-
22:01
-
21:40
-
20:48
-
20:32
-
20:00