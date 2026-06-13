Хэмилтон — о втором времени в Барселоне: ушёл в моторхоум, вернулся и стал лучшим

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») отреагировал на второе время в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Здорово оказаться здесь, в топ-3. Честно говоря, эти выходные пока были очень трудными. Обычно не страшно пропустить первую практику, но разница была огромной. Во второй тренировке я отставал чуть больше чем на секунду и чувствовал себя не совсем комфортно. Эти шины выдерживают только один круг, так что в каждой сессии у тебя только две попытки.

В третьей тренировке я отставал на 0.4-0.5 секунды и я думал, где мне взять этот темп. Между третьей тренировкой и квалификацией я ушёл с трассы в моторхоум, вернулся, и в первом сегменте стал лучшим. Так что я знал, что у меня хороший баланс и я чувствую себя комфортно. Во втором сегменте было немного сложнее из-за трафика.

Ребята из «Мерседеса» проехали хороший круг, и поздравляю Джорджа [Расселла], но мы в хорошей позиции, чтобы бороться завтра. У нас есть гонка. Все выходные мы отставали от этих ребят на четыре десятые. Даже с обновлениями мы думали, что, возможно, мы на этом уровне. То, что мы так близко — менее чем на десятую, — действительно демонстрирует тяжёлую работу, которую все проделали, чтобы доставить эти обновления на трассу», — сказал Хэмилтон после квалификации.