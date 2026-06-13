«Не было чувства машины». Лидер сезона Антонелли — о 3-м времени в квалификации Барселоны

19-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», прокомментировал третье время в квалификации седьмого этапа Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Уикенд пока складывается немного сложно. У меня не было особого чувства машины. Гоночный темп во вчерашних практиках был сильный, но сегодня мне немного не хватало, так что я с нетерпением жду завтрашнего дня. Мы постараемся хорошо стартовать, а затем максимально использовать преимущество слипстрима», — сказал Антонелли после квалификации.

Поул завоевал напарник итальянца Джордж Расселл. Второе время у Льюиса Хэмилтона из «Феррари».