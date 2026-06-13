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«Не было чувства машины». Лидер сезона Антонелли — о 3-м времени в квалификации Барселоны

«Не было чувства машины». Лидер сезона Антонелли — о 3-м времени в квалификации Барселоны
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19-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», прокомментировал третье время в квалификации седьмого этапа Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319

«Уикенд пока складывается немного сложно. У меня не было особого чувства машины. Гоночный темп во вчерашних практиках был сильный, но сегодня мне немного не хватало, так что я с нетерпением жду завтрашнего дня. Мы постараемся хорошо стартовать, а затем максимально использовать преимущество слипстрима», — сказал Антонелли после квалификации.

Поул завоевал напарник итальянца Джордж Расселл. Второе время у Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

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