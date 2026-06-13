«Мне *******». Стролл — о победе над Алонсо в квалификации Ф-1 впервые за 43 Гран-при
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27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», отреагировал на то, что впервые за 43 Гран-при в квалификации опередил своего 44-летнего напарника Фернандо Алонсо. Это достижение покорилось канадцу на Гран-при Барселоны-Каталуньи.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319
— Серия из 42 поражений Алонсо в квалификациях прервалась.
— Мне всё равно.
— Было бы у этого достижения больше значимости, выходи вы во второй и третий сегмент?
— Мне *******, — приводит слова Стролла журналист Нейт Сондерс в социальной сети Х.
Пилоты британского коллектива показали два последних результата — Лэнс стал 21-м, а Алонсо — 22-м.
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