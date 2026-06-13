Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мне *******». Стролл — о победе над Алонсо в квалификации Ф-1 впервые за 43 Гран-при

«Мне *******». Стролл — о победе над Алонсо в квалификации Ф-1 впервые за 43 Гран-при
Комментарии

27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», отреагировал на то, что впервые за 43 Гран-при в квалификации опередил своего 44-летнего напарника Фернандо Алонсо. Это достижение покорилось канадцу на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319

— Серия из 42 поражений Алонсо в квалификациях прервалась.
— Мне всё равно.

— Было бы у этого достижения больше значимости, выходи вы во второй и третий сегмент?
— Мне *******, — приводит слова Стролла журналист Нейт Сондерс в социальной сети Х.

Пилоты британского коллектива показали два последних результата — Лэнс стал 21-м, а Алонсо — 22-м.

Материалы по теме
Хэмилтон — о втором времени в Барселоне: ушёл в моторхоум, вернулся и стал лучшим
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android