«Очень стыдно». Леклер объяснил аварию в квалификации в Барселоне

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственную аварию в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Я попробовал пораньше отпустить педаль тормоза, старался сохранить больше скорости, ведь я знал, что этот поворот — наше самое слабое место, если не единственное, потому что во всех остальных мы были очень быстры. Я старался сохранить больше скорости, это сработало, но затем меня стащило на грязную часть трассы, я потерял зад машины — но это не оправдание.

Тормоза? Нет, с этим никак не связано. И если честно, я очень быстро адаптировался сразу на второй практике. Мне было очень легко, ничего такого.

Мне очень стыдно после трёх последних уикендов, которые были для меня особенно трудными. Я наконец нашёл темп после имевшихся проблем, сегодня и весь уикенд ощущения были очень хорошими, а в такие дни мне нужно давать результат, но я этого не сделал. Поэтому очень стыдно.

Думаю, мы можем здорово провести гонку, можем отыграться. Я настроен оптимистично, но сейчас я могу думать только о разочаровании после квалификации», — приводит слова Леклера RacingNews365.