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«Очень стыдно». Леклер объяснил аварию в квалификации в Барселоне

«Очень стыдно». Леклер объяснил аварию в квалификации в Барселоне
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственную аварию в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319

«Я попробовал пораньше отпустить педаль тормоза, старался сохранить больше скорости, ведь я знал, что этот поворот — наше самое слабое место, если не единственное, потому что во всех остальных мы были очень быстры. Я старался сохранить больше скорости, это сработало, но затем меня стащило на грязную часть трассы, я потерял зад машины — но это не оправдание.

Тормоза? Нет, с этим никак не связано. И если честно, я очень быстро адаптировался сразу на второй практике. Мне было очень легко, ничего такого.

Мне очень стыдно после трёх последних уикендов, которые были для меня особенно трудными. Я наконец нашёл темп после имевшихся проблем, сегодня и весь уикенд ощущения были очень хорошими, а в такие дни мне нужно давать результат, но я этого не сделал. Поэтому очень стыдно.

Думаю, мы можем здорово провести гонку, можем отыграться. Я настроен оптимистично, но сейчас я могу думать только о разочаровании после квалификации», — приводит слова Леклера RacingNews365.

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