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Норрис заявил, что у «Макларена» нет шансов на победу на ГП Барселоны-Каталуньи

Норрис заявил, что у «Макларена» нет шансов на победу на ГП Барселоны-Каталуньи
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался после четвёртого результата в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319

«Мы вернулись к тому, что было до Монако. Думаю, все очень расстроились после Монако, потому что это был ужасный уикенд. Мы просто вернулись к той форме, которая была в Монреале, где мы квалифицировались третьими. Так что мы сделали шаги вперёд. Мы привезли несколько маленьких деталей, которые, кажется, немного помогли, и в данный момент доли секунды могут иметь значение. Так что, думаю, мы довольны, что добились прогресса. Мы рады снова бороться на трассе, но машина точно не была прекрасна.

Так что как бы нам ни было приятно оправиться после разочаровывающего прошлого уикенда, но мы отстали от поула на три с половиной десятые, а это большая разница. Так что доволен, но недостаточно. Победа? Нет, мы не сможем за неё бороться. Три с половиной десятые отставания на этой трассе? Тебе просто нужно сцепление, нужна хорошая задняя часть, а это то, чего у нас сегодня не было. Так что очень маловероятно претендовать на первое место завтра», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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