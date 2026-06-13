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Алонсо — о последнем месте в квалификации: худшая машина и худший мотор

Алонсо — о последнем месте в квалификации: худшая машина и худший мотор
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал 22-й, последний результат в Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319

«Проблемы всё те же. Наш мотор ужасный, худший. Распределение мощности ужасное. У нас проблемы с коробкой передач, проблемы с аэродинамикой. Мы работаем надо всем. Посмотрим, сможем ли мы чему-то порадоваться во второй половине сезона. Сейчас — худшая машина и худший мотор. Мы ясно говорили: во второй половине у нас будет новая машина и новый двигатель. Мы избрали такую стратегию, и мы повторяем это каждый уикенд. В Австрии через две недели мы снова будем последними в квалификации.

Худшая вещь — коробка передач. В некоторых поворотах у меня словно ручник: задние колёса блокируются. В некоторых поворотах газ наполовину открывается во время торможения и я еду прямо. Каждый круг как бросок монетки, и квалификация была сложной. Завтра я бы предпочёл плохо стартовать и остаться на своей позиции: если ты хорошо стартуешь и идёшь 11-м или 14-м, то тебя за три круга обойдут шесть машин — это невесело.

Лэнс впереди? Это была хорошая квалификационная серия, но всё же не учитывались спринты. Кроме того, он был прямо рядом с Феттелем, очень быстрым гонщиком. Он ближе, чем кажется, а иногда впереди — чаще, чем мы помним», — приводит слова Алонсо AS.

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