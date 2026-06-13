Вольф ответил на вопрос, кого бы хотел видеть чемпионом в 2026-м — Антонелли или Расселла
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф после квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи ответил на вопрос о том, кого бы предпочёл видеть чемпионом в 2026 году — 19-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли или 28-летнего британца Джорджа Расселла.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319
«Каким бы ни был результат, мы будем этому рады. Я имею в виду, если Кими станет чемпионом, это будет невероятно, такого ещё не было. Если это сделает Джордж, то он это давно заслужил, а время Кими ещё придёт, так что мы совершенно открыты к этому.
Пусть победит сильнейший. Мы стараемся оставаться честными, открытыми, прозрачными и доброжелательными», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.
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