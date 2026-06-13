Вольф ответил на вопрос, кого бы хотел видеть чемпионом в 2026-м — Антонелли или Расселла

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф после квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи ответил на вопрос о том, кого бы предпочёл видеть чемпионом в 2026 году — 19-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли или 28-летнего британца Джорджа Расселла.

«Каким бы ни был результат, мы будем этому рады. Я имею в виду, если Кими станет чемпионом, это будет невероятно, такого ещё не было. Если это сделает Джордж, то он это давно заслужил, а время Кими ещё придёт, так что мы совершенно открыты к этому.

Пусть победит сильнейший. Мы стараемся оставаться честными, открытыми, прозрачными и доброжелательными», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.