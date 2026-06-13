Ферстаппен назвал место, которое мог занять в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«У нас были большие проблемы с машиной. В квалификации стало получше, но я всё равно был немного удивлён тем, как сильно сократился разрыв. Наша машина довольно нежная, но мы можем быть довольны темпом. Весь уикенд проигрывали шесть или семь десятых, а теперь в пределах трёх.

На моём последнем круге по какой-то причине я начал сильно скользить на финальном секторе, чтобы попытаться отыграть ещё время. В итоге потерял довольно много в 10-м и 12-м поворотах. После этого, вероятно, я слишком аккуратно проехал последний поворот, потому что чувство машины ушло.

Третье место было на повестке дня, но не думаю, что это сильно повлияло бы на завтрашний результат, потому что всё, вероятно, будет зависеть от деградации резины, пит-стопов и стратегии», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.