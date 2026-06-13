«Кому, чёрт возьми, нужны такие гонки?» Пиастри удивлён решением ФИА вернуть подиум Гасли

Гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») выразил своё недовольство решением ФИА вернуть третье место Пьеру Гасли («Альпин») на Гран-при Монако.

«Я в полном шоке от этого решения, потому что как можно отменить решение, которое в конечном счёте было ошибочным, но когда другие люди были наказаны за то же самое и отбыли наказание в гонке? Как можно затем изменить одно наказание, зная, что, вероятно, пять или шесть других пилотов пострадали от этого? Это поразительно. Я имею в виду, знаете, я, очевидно, потерял позицию, но вы можете только представить, что чувствует Джордж [Расселл], так что я не мог поверить своим глазам.

Я потерял позицию, потому что отбыл наказание, так что технически я должен быть на подиуме, но тогда технически и Джордж должен быть в топ-3, и вся эта ситуация теперь — полный хаос. Это довольно затруднительное положение, в которое они попали, и я не знаю, как из него выбраться, потому что теперь прецедент таков: не отбывай наказание, подавай апелляцию, жди, вероятно, несколько месяцев, чтобы определить результат гонки, и кому, чёрт возьми, нужны такие гонки?

«Озадачен» — вот слово, которое я использую. Раньше можно было сказать: «Не повезло, это было ошибкой», но это было ошибкой для всех, и ко всем относились одинаково. Теперь всё очень и очень мутно. Как это оценивать? Так что я не думаю, что результаты гонки отменят и пересмотрят, но ситуация сложилась довольно серьёзная», — приводит слова Пиастри RacingNews365.