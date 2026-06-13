Предварительная стартовая решётка Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1. На данный момент в ней нет никаких изменений по сравнению с результатами субботней квалификации. Воскресная гонка стартует в 16:00 мск.

Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Предварительная стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»).

2. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

6. Исак Хаджар («Ред Булл»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

9. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

10. Шарль Леклер («Феррари»).

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

12. Габриэл Бортолето («Ауди»).

13. Франко Колапинто («Альпин»).

14. Пьер Гасли («Альпин»).

15. Оливер Берман («Хаас»).

16. Карлос Сайнс («Уильямс»).

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Алекс Албон («Уильямс»).

19. Серхио Перес («Кадиллак»).

20. Валттери Боттас («Кадиллак»).

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).