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«Ньюи болен и не должен был быть в Монако». Р. Шумахер — о конфликте внутри «Астон Мартин»

«Ньюи болен и не должен был быть в Монако». Р. Шумахер — о конфликте внутри «Астон Мартин»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о проблемах внутри команды «Астон Мартин», затронув состояние здоровья 67-летнего именитого британского конструктора и руководителя коллектива Эдриана Ньюи, который на Гран-при Монако впервые с марта появился в паддоке.

«Эдриан Ньюи болен и не должен был находиться в Монако, но Лоуренс Стролл любой ценой хотел вернуть его на трассу, поэтому он туда и поехал. Внутри «Астон Мартин» идёт серьёзный конфликт. Лоуренс этого не заслуживает, это выглядит немного жалко. Он очень многое привносит в Формулу-1», — приводит слова Шумахера журналист Начо Санчес в социальной сети Х.

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