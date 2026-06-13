Вольф оценил шансы Хэмилтона на победу на ГП Барселоны-Каталуньи

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф отреагировал на второй результат 41-летнего Льюиса Хэмилтона («Феррари») в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Мой старый друг… когда люди сомневались, есть ли у него ещё скорость, я всегда говорил: если у него правильный настрой и машина ему подходит, то его нужно учитывать претендентом на высокий результат. Вы должны принимать его в расчёт, и именно это он и сделал сегодня. Если бы в конце не было крошечной ошибки, он был бы на полторы десятые быстрее нас.

Думаю, в гонке всё решит деградация шин, а в длинных сериях вчера мы были довольно хороши — но всё зависит от старта. Если Льюис будет впереди после старта, это будет тяжело для всех, так что мне очень интересно посмотреть, как всё сложится», — приводит слова Вольфа Sky Sports.