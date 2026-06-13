«Атаковал как безумный». Вассёр — об аварии Леклера в квалификации ГП Барселоны-Каталуньи

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал аварию Шарля Леклера в третьем сегменте квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.
«Нормально испытывать разочарование после такой квалификации. Но я думаю, что у Леклера был темп, чтобы завоевать поул-позицию, а оказаться десятым — это не то, чего мы ожидали. Правда, что он атаковал как безумный, и также правда, что команда тоже атаковала как безумная, чтобы привезти этот пакет обновлений, который у нас есть здесь, в Барселоне.
Он чувствует разочарование, очевидно, но он немного перестарался на входе в четвёртый поворот. Он совсем не отставал от лидирующего темпа с начала уикенда, он был конкурентоспособен во всех сессиях. К сожалению, он вошёл в поворот на 5-6 км/ч быстрее, чем на предыдущем круге, и это стало фактором, вызвавшим аварию», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.
- 13 июня 2026
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