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Пиастри назвал решающий фактор в гонке ГП Барселоны-Каталуньи

Пиастри назвал решающий фактор в гонке ГП Барселоны-Каталуньи
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Пилот команды Формулы-1 «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал результаты квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи, где показал седьмое время.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319

«Сегодня была невероятно плотная борьба, с таким маленьким отрывом от третьего места до нас на седьмой позиции. Мы потеряли больше, чем ожидали, в последнем секторе, так что нужно проанализировать почему, потому что круг до этого момента чувствовался хорошо. Прямо сейчас «Мерседес» выглядит сильно, а «Феррари» сделала шаг вперёд со своими обновлениями — их скорость в поворотах впечатляла весь сезон, даже если они всё ещё расплачиваются за это на прямых.

Завтра, вероятно, будет долгая, жаркая гонка с двумя пит-стопами, возможно, больше, и ключом будет управление деградацией и поддержание темпа на отрезках. Хотя «Мерседес» и «Феррари» сегодня были быстрее, чем вчера, стратегия и разница в износе шин могут открыть возможности, и мы чувствуем, что больше в борьбе, чем на прошлой неделе. Если гонка пойдёт по сценарию, который мы видели здесь в последние годы, с несколькими пит-стопами и разным ресурсом шин, определённо есть шанс отыграть несколько позиций», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.

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