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«Прогрессирует вместе с машиной и командой». Вассёр — о последних результатах Хэмилтона

«Прогрессирует вместе с машиной и командой». Вассёр — о последних результатах Хэмилтона
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на результаты 41-летнего Льюиса Хэмилтона после второго времени в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319

«Я думаю, Льюис прогрессирует, он прогрессирует вместе с машиной и командой. В последние уикенды он добился важных результатов, включая второе место в прошлой гонке, что является его лучшим результатом с нами, и он приехал в Барселону с большой уверенностью в машине и команде. Кроме того, он знал, что мы приедем сюда с хорошим пакетом обновлений, и темп у него был, несмотря на то что он пропустил первую тренировку. Видно, что у него больше уверенности, и он добивается результатов», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

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