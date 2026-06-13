«Прогрессирует вместе с машиной и командой». Вассёр — о последних результатах Хэмилтона

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на результаты 41-летнего Льюиса Хэмилтона после второго времени в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Я думаю, Льюис прогрессирует, он прогрессирует вместе с машиной и командой. В последние уикенды он добился важных результатов, включая второе место в прошлой гонке, что является его лучшим результатом с нами, и он приехал в Барселону с большой уверенностью в машине и команде. Кроме того, он знал, что мы приедем сюда с хорошим пакетом обновлений, и темп у него был, несмотря на то что он пропустил первую тренировку. Видно, что у него больше уверенности, и он добивается результатов», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.