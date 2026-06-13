Расселл заявил, что перестал копировать стиль Антонелли на ГП Барселоны-Каталуньи

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о работе над ошибками после слабых результатов на последних этапах сезона-2026.

«Это настройки машины, менталитет — по сути, возвращение к основам. Эти машины настолько сложны, шины сложны, силовые установки сложны, и быть на высоте — это вызов. Ты постоянно пытаешься улучшаться, и я думаю, что копирование стиля [Антоннели], вероятно, поставило меня в невыгодное положение. В эти выходные я пошёл своим собственным путём, и именно так я поступал последние несколько лет, и я очень рад, что это приносит свои плоды».

Майами стал первым уикендом, когда всё казалось довольно сложным, и вот где, я думаю, я могу признать, и мы с моей непосредственной группой инженеров можем признать, что, вероятно, приняли несколько неправильных решений в последних трёх гонках. Более, чем что-либо, более, чем эта поул-позиция, — я просто рад снова чувствовать себя собой, снова чувствовать единство с машиной, как это было последние несколько лет», — приводит слова Расселла RaceFans.