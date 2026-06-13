Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл заявил, что перестал копировать стиль Антонелли на ГП Барселоны-Каталуньи

Расселл заявил, что перестал копировать стиль Антонелли на ГП Барселоны-Каталуньи
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о работе над ошибками после слабых результатов на последних этапах сезона-2026.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319

«Это настройки машины, менталитет — по сути, возвращение к основам. Эти машины настолько сложны, шины сложны, силовые установки сложны, и быть на высоте — это вызов. Ты постоянно пытаешься улучшаться, и я думаю, что копирование стиля [Антоннели], вероятно, поставило меня в невыгодное положение. В эти выходные я пошёл своим собственным путём, и именно так я поступал последние несколько лет, и я очень рад, что это приносит свои плоды».

Майами стал первым уикендом, когда всё казалось довольно сложным, и вот где, я думаю, я могу признать, и мы с моей непосредственной группой инженеров можем признать, что, вероятно, приняли несколько неправильных решений в последних трёх гонках. Более, чем что-либо, более, чем эта поул-позиция, — я просто рад снова чувствовать себя собой, снова чувствовать единство с машиной, как это было последние несколько лет», — приводит слова Расселла RaceFans.

Материалы по теме
Вольф ответил на вопрос, кого бы хотел видеть чемпионом в 2026-м — Антонелли или Расселла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android