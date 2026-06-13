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Ваулз назвал этап, к которому «Уильямс» избавится от перевеса

Ваулз назвал этап, к которому «Уильямс» избавится от перевеса
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Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о работе британского коллектива по борьбе с перевесом на болиде FW48.

«В Баку мы будем с нулевым перевесом. Есть гонки, где мы привозим только что-то маленькое, но есть такие, как Майами, где мы находим, как скинуть пять с половиной килограммов, а в другие уикенды, как в Монреале, мы, например, сбрасываем четыре килограмма. И просто для информации: ни здесь [в Барселоне], ни в Австрии, но я надеюсь, что в Спа-Франкоршаме мы скинем ещё четыре килограмма», — приводит слова Ваулза издание SoyMotor.

За шесть этапов «Уильямс» набрал 11 очков и занимает восьмое место в Кубке конструкторов.

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