Ваулз назвал этап, к которому «Уильямс» избавится от перевеса

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о работе британского коллектива по борьбе с перевесом на болиде FW48.

«В Баку мы будем с нулевым перевесом. Есть гонки, где мы привозим только что-то маленькое, но есть такие, как Майами, где мы находим, как скинуть пять с половиной килограммов, а в другие уикенды, как в Монреале, мы, например, сбрасываем четыре килограмма. И просто для информации: ни здесь [в Барселоне], ни в Австрии, но я надеюсь, что в Спа-Франкоршаме мы скинем ещё четыре килограмма», — приводит слова Ваулза издание SoyMotor.

За шесть этапов «Уильямс» набрал 11 очков и занимает восьмое место в Кубке конструкторов.