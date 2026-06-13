Руководитель «Ред Булл» отреагировал на потерянный подиум в Монако после решения ФИА

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал решение ФИА отменить штрафы Пьера Гасли («Альпин») и вернуть французу подиум на Гран-при Монако, где изначально на подиум поднялся гонщик австрийцев Исак Хаджар.

«Для начала, я надеюсь, что Исак насладится своим первым подиумом с нами в Монако, потому что он отлично там выступил. Думаю, мы немного сбиты с толку, не столько из-за того, что мы потеряли подиум или выиграли подиум. Мы немного растеряны, потому что, в конце концов, речь идёт о штрафах, которые нельзя обжаловать, и ты гоняешься за машинами, которые получают такие же штрафы, и подстраиваешься под это.

Некоторые машины на самом деле отбыли свои штрафы там. Независимо от того, что мы думаем как команда и отстаиваем свои конкурентные позиции, я думаю, что для болельщиков очень важно, чтобы мы двигались вперёд с чётким пониманием результата гонки в тот момент, когда гонка заканчивается», — приводит слова Мекиса Sky Sports.