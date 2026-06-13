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Руководитель «Ред Булл» отреагировал на потерянный подиум в Монако после решения ФИА

Руководитель «Ред Булл» отреагировал на потерянный подиум в Монако после решения ФИА
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал решение ФИА отменить штрафы Пьера Гасли («Альпин») и вернуть французу подиум на Гран-при Монако, где изначально на подиум поднялся гонщик австрийцев Исак Хаджар.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Пьер Гасли
Alpine
+20.369

«Для начала, я надеюсь, что Исак насладится своим первым подиумом с нами в Монако, потому что он отлично там выступил. Думаю, мы немного сбиты с толку, не столько из-за того, что мы потеряли подиум или выиграли подиум. Мы немного растеряны, потому что, в конце концов, речь идёт о штрафах, которые нельзя обжаловать, и ты гоняешься за машинами, которые получают такие же штрафы, и подстраиваешься под это.

Некоторые машины на самом деле отбыли свои штрафы там. Независимо от того, что мы думаем как команда и отстаиваем свои конкурентные позиции, я думаю, что для болельщиков очень важно, чтобы мы двигались вперёд с чётким пониманием результата гонки в тот момент, когда гонка заканчивается», — приводит слова Мекиса Sky Sports.

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