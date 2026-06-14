«Эта «Феррари» способна выигрывать гонки». Хэмилтон — о форме команды в Барселоне

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о темпе болида SF-26 после квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Я не провожу уикенд, ожидая чего-то конкретного от квалификации. Я просто стараюсь сделать максимально возможную работу и выжать максимум из машины. В квалификации две-три машины укладываются в полторы десятые. Делать прогнозы невозможно. Очень важно прогрессировать от сессии к сессии. Сегодня нам удалось прибавить по ходу сегментов, и это, безусловно, было главным фактором нашего результата.

Гоночный темп вчера был хорош, но завтра будет тяжёлая гонка. На трассе будет более 50 градусов, и всё или почти всё, будет определяться управлением шинами. Мы должны сохранять шины в рабочем состоянии и хорошо управлять стратегией. Вчера мы видели, что у нас был хороший темп, но износ шин был очень заметным. Это было заметно у нас, а также у наших соперников. Сегодня мы увидели разрыв между машинами — он очень маленький. Но износ сыграет важную роль в разрывах завтра.

Я думаю, эта «Феррари» может выигрывать гонки, и, когда ты стартуешь с первого ряда, ты всегда должен думать о победе. Мы знаем, что будет хорошая борьба, потому что другие тоже привезут обновления, но мы должны хорошо использовать этот момент, сосредоточиться на том, что мы делаем, выжать максимум из нашего пакета, попытаться улучшить шасси и двигатель, когда мы сможем начать использовать систему ADUO», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Italia.