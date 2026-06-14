Лоусон — о подиуме Гасли в Монако: парни, которые отбыли там штраф, разочарованы

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») отреагировал на решение ФИА отменить штрафы Пьеру Гасли («Альпин») на Гран-при Монако, что вернуло французу подиум.

«Создан ли прецедент? Легко, наверное, смотреть на это сейчас так. Нечасто бывает, чтобы штраф отменяли задним числом, но, очевидно, учитывая, как написаны руководства, это имеет смысл. Дело не в том, что они неправы, это не несправедливо — это, скорее, несправедливо по отношению к парням, которые отбыли свои наказания в гонке за то же самое.

Я не участвую в принятии решений, но нам обидно терять позицию по итогам разбирательств. Но тут все основные вопросы к ребятам, которые отбыли свои наказания в гонке. Они, вероятно, более разочарованы, чем я, и вот здесь всё становится немного сложнее. Так что для нас это просто потерянная позиция. Но у нас всё равно была отличная неделя в Монако», — приводит слова Лоусона RacingNews365.