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Лоусон — о подиуме Гасли в Монако: парни, которые отбыли там штраф, разочарованы

Лоусон — о подиуме Гасли в Монако: парни, которые отбыли там штраф, разочарованы
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») отреагировал на решение ФИА отменить штрафы Пьеру Гасли («Альпин») на Гран-при Монако, что вернуло французу подиум.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Пьер Гасли
Alpine
+20.369

«Создан ли прецедент? Легко, наверное, смотреть на это сейчас так. Нечасто бывает, чтобы штраф отменяли задним числом, но, очевидно, учитывая, как написаны руководства, это имеет смысл. Дело не в том, что они неправы, это не несправедливо — это, скорее, несправедливо по отношению к парням, которые отбыли свои наказания в гонке за то же самое.

Я не участвую в принятии решений, но нам обидно терять позицию по итогам разбирательств. Но тут все основные вопросы к ребятам, которые отбыли свои наказания в гонке. Они, вероятно, более разочарованы, чем я, и вот здесь всё становится немного сложнее. Так что для нас это просто потерянная позиция. Но у нас всё равно была отличная неделя в Монако», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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