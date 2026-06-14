Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли в маске Человека-паука появился на трибунах на практике Формулы-1 в Барселоне

Антонелли в маске Человека-паука появился на трибунах на практике Формулы-1 в Барселоне
Комментарии

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», на первой практике седьмого этапа сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи появился на трибуне со зрителями в маске Человека-паука.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 1
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:16.363
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.203
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.520

Фото: Скриншот из социальных сетей

Кими уступил место за рулём своего болида датскому гонщик Фредерику Вести, а сам в этот момент надел маску супергероя вселенной Marvel и поднялся на трибуны, наблюдая за практикой вместе с болельщиками.

Фото: Скриншот из социальных сетей

После шести этапов Антонелли лидирует в личном зачёте пилотов — 156 очков. Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») — второй (90 баллов). Напарник итальянца Джордж Расселл — третий с 88 очками.

Материалы по теме
Вольф ответил на вопрос, кого бы хотел видеть чемпионом в 2026-м — Антонелли или Расселла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android