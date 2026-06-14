Антонелли в маске Человека-паука появился на трибунах на практике Формулы-1 в Барселоне
Поделиться
19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», на первой практике седьмого этапа сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи появился на трибуне со зрителями в маске Человека-паука.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 1
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:16.363
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.203
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.520
Фото: Скриншот из социальных сетей
Кими уступил место за рулём своего болида датскому гонщик Фредерику Вести, а сам в этот момент надел маску супергероя вселенной Marvel и поднялся на трибуны, наблюдая за практикой вместе с болельщиками.
Фото: Скриншот из социальных сетей
После шести этапов Антонелли лидирует в личном зачёте пилотов — 156 очков. Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») — второй (90 баллов). Напарник итальянца Джордж Расселл — третий с 88 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июня 2026
-
01:04
-
00:40
-
00:20
- 13 июня 2026
-
23:40
-
23:26
-
23:17
-
23:00
-
22:55
-
22:33
-
22:09
-
21:43
-
21:10
-
20:39
-
20:24
-
20:20
-
20:12
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:33
-
19:01
-
18:38
-
18:24
-
18:14
-
17:54
-
17:26
-
17:14
-
16:50
-
16:20
-
15:55
-
15:33
-
14:53
-
14:34
-
14:02
-
13:48