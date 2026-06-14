Антонелли в маске Человека-паука появился на трибунах на практике Формулы-1 в Барселоне

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», на первой практике седьмого этапа сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи появился на трибуне со зрителями в маске Человека-паука.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Кими уступил место за рулём своего болида датскому гонщик Фредерику Вести, а сам в этот момент надел маску супергероя вселенной Marvel и поднялся на трибуны, наблюдая за практикой вместе с болельщиками.

Фото: Скриншот из социальных сетей

После шести этапов Антонелли лидирует в личном зачёте пилотов — 156 очков. Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») — второй (90 баллов). Напарник итальянца Джордж Расселл — третий с 88 очками.