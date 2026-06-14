Норрис ответил на вопрос, как изменилась его жизнь после чемпионства Формулы-1

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался об изменениях в жизни после завоевания титула в 2025 году.

— Как изменилась твоя жизнь с тех пор, как ты стал чемпионом?

— Правда в том, что она не изменилась. Думаю, большая часть результатов зависит от того, решу ли я меняться или нет. Когда я вне трассы, нет причин меняться, если только я не решу жить по-другому. Мне нравится возвращаться домой, в Монако. Да, конечно, я стал более популярным. У меня больше фанатов, но что действительно изменилось во мне — это моя уверенность. Благодаря прошлому году в этом году я не чувствую себя непобедимым, но я могу всегда полагаться на то, что выиграл чемпионат мира.

Для меня это очень важно — чувствовать уверенность, что я могу преодолеть любой трудный момент, а сейчас мы переживаем их много. Даже если у меня лично возникают проблемы на трассе, мне трудно чувствовать машину и хорошо пилотировать, я всегда помню, что в прошлом году у меня было много таких моментов. Тогда я перевернул ситуацию и добился успеха, и теперь я могу сделать это снова. На самом деле, это единственное отличие. Для меня популярность и фан-база — это подсознательное и автоматическое. Но то, что меняется внутри, — это скорее уровень уверенности, так как в этом году я чувствую себя более расслабленным, — приводит слова Норриса Mundo Deportivo.