Экипаж с Буэми — лидер «24 часов Ле-Мана» за семь часов до финиша. Ломко — пятый в LMP2

В гонке третьего этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «24 часа Ле-Мана» командам осталось пилотировать менее семи часов. Лидером в общем зачёте остаётся экипаж «Тойоты» №8, в составе которого бывший пилот Формулы-1, чемпион Формулы-Е, четырёхкратный чемпион WEC и четырёхкратный победитель гонки в Ле-Мане Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава.

На втором месте идёт экипаж «БМВ М» №20 с Робином Фряйнсом, Шелдоном ван дер Линде и Рене Растом. Они уступают лидеру менее восьми секунд.

В зачёте LMP2 на первом месте идёт команда «Дюкейн Тим», в экипаже которой находятся Рихард Версхор, чемпионка F1 Academy 2025 года и пилот по развитию «Мерседеса» Дориан Пен и Жюльен Андлауэр. Россиянин Владислав Ломко, выступающий под флагом Гренады за команду «Вектор Спорт», идёт четвёртым, уступая на момент публикации менее 10 секунд. В экипаже с Владиславом Пьетро Фиттипальди и Райан Каллен. Сегодняшний день, как сказал Ломко в своём телеграм-канале, он закончит вдвоём с Петро.

В LMGT3 лидирует «ТФ Спорт» №33, оторвавшись от второго места на 73 секунды. В экипаже Бен Китинг, Джонни Эдгар и Никки Катсбург.