Аркадий Цареградцев выиграл квалификацию третьего этапа RDS GP в Нижнем Новгороде

На трассе «Нижегородское кольцо» стартовал третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) 2026 года.

Сильнейшим в квалификации на «Нижегородском кольце» стал действующий двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев. Лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» в лучшей попытке проехал на 98 баллов, чего оказалось достаточно для уверенной победы в субботних сольных проездах. Ближайшим преследователем Царя стал вице-чемпион Гран-при РДС 2023 года Антон Козлов (Carville Racing) с проездом на 97,5 балла.

Сразу два представителя Takayama Forward Auto набрали по 97 баллов, но Георгий Чивчян опередил Тимофея Добровольского за счёт второй попытки, которая у Гочи оказалась на полбалла лучше, чем у напарника. Два представителя Fresh Racing также обеспечили себе место в ТОП-16 через bye run, поскольку квалифицировавшийся пятым Дамир Идиятулин (96 баллов) и ставший шестым Сергей Кузнецов (95,5 балла) соперников в ТОП-32 не получили.

В «клуб 90+» попали ещё пять спортсменов. Дмитрий Щербина (Carville Racing) и Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) с проездом на 95 баллов каждый, Илья Попов («Systeme Electric Одержимые Моторспорт») с результатом 94,5 балла, дебютант RDS GP Томми Кайли (Fresh Racing) с лучшей попыткой на 91 балл и Пётр Бородин (Takayama Forward Auto), набравший 90 баллов ровно.

Борьба на третьем этапе Гран-при Российской Дрифт Серии продолжится сегодня, 14 июня, когда на трассе «Нижегородское кольцо» начнутся официальные парные заезды. Воскресенье пройдёт под знаком дуэлей, начиная со стадии ТОП-32 и вплоть до финала, которые определят призёров и победителя уикенда большого дрифта в Нижнем Новгороде.