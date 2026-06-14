«Буду рад за того, кто выиграет». Норрис — о титульной борьбе Антонелли и Расселла

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался об Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

— Если бы ты не смог защитить титул в этом году, хотел бы ты, чтобы твоим преемником стал Антонелли? Удивляет ли тебя его уровень?

— Это человек, которого нахожу очень культурным, хоть я и не знал его, когда он был ребёнком. Он очень приятный парень. Для меня это самое главное. Я очень уважаю его, он очень-очень молод. Он борется за чемпионат мира в каком возрасте? В 19 лет? Это невероятно. Это его второй год в Формуле-1, и он соревнуется с напарником по команде, который невероятно силён. Но он обыгрывает его каждые выходные. Знаешь, его не в чем упрекнуть.

Он проделывает практически идеальную работу. Для меня, как бы мне ни было больно видеть это, потому что я не нахожусь в титульной борьбе, я также наслаждаюсь наблюдением за такими вещами. Кто-то, кто является приятным человеком и у кого всё идёт очень хорошо. Особенно в его возрасте. Так что это то, к чему я испытываю большое уважение.

Он проделывает такую невероятную работу. А я знаю, чего стоит добиться чего-то подобного. Так что когда ты видишь, как кто-то делает это так хорошо, ты можешь только проявить большое уважение. Я был бы рад за Джорджа, если бы он стал чемпионом, потому что он британец, и я знаю Джорджа, он мой хороший друг. Но я также был бы рад за Кими. Честно говоря, я буду рад за того, кто выиграет чемпионат. Вероятно, потому что он заслуживает победы в чемпионате, — приводит слова Норриса Mundo Deportivo.