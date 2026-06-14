Наэль выиграл гонку Формулы-3 в Барселоне. Юниор «Ауди» Слейтер — восьмой

В воскресенье, 14 июня, в Барселоне состоялась основная гонка третьего этапа Формулы-3 сезона-2026. Победу одержал Теофиль Наэль из «Кампоса». Второе место у Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг»). Третий — Уго Угочукву («Кампос»).

Фредди Слейтер («Трайдент»), являющийся юниором команды Формулы-1 «Ауди», финишировал восьмым.

Формула-3. Барселона. Основная гонка (топ-10):

1. Теофиль Наэль («Кампос») — 25 кругов.

2. Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.7 сек.

3. Уго Угочукву («Кампос») +7.1.

4. Брандо Бадоер («Роден») +9.2.

5. Энцо Делиньи («Ван Амерсфорт Рейсинг») +10.3.

6. Бруно дель Пино («Ван Амерсфорт Рейсинг») +12.5.

7. Эрнесто Ривера («Кампос») +15.4.

8. Фредди Слейтер («Трайдент») +18.5.

9. Таито Като («АРТ Гран-при») +23.2.

10. Мацей Гладыш («АРТ Гран-при») +26.4.

Общий зачёт Формулы-3 (топ-10):

1. Уго Угочукву («Кампос») — 58 очков.

2. Теофиль Наэль («Кампос») — 52.

3. Бруно дель Пино («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 48.

4. Фредди Слейтер («Трайдент») — 47.

5. Брандо Бадоер («Роден») — 41.

6. Энцо Делиньи («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 28.

7. Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 23.

8. Джеррард Си («ДАМС») — 20.

9. Таито Като («АРТ Гран-при») — 18.

10. Педро Клеро («Роден») — 16.