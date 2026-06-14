Наэль выиграл гонку Формулы-3 в Барселоне. Юниор «Ауди» Слейтер — восьмой

В воскресенье, 14 июня, в Барселоне состоялась основная гонка третьего этапа Формулы-3 сезона-2026. Победу одержал Теофиль Наэль из «Кампоса». Второе место у Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг»). Третий — Уго Угочукву («Кампос»).
Фредди Слейтер («Трайдент»), являющийся юниором команды Формулы-1 «Ауди», финишировал восьмым.
Формула-3. Барселона. Основная гонка (топ-10):
1. Теофиль Наэль («Кампос») — 25 кругов.
2. Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.7 сек.
3. Уго Угочукву («Кампос») +7.1.
4. Брандо Бадоер («Роден») +9.2.
5. Энцо Делиньи («Ван Амерсфорт Рейсинг») +10.3.
6. Бруно дель Пино («Ван Амерсфорт Рейсинг») +12.5.
7. Эрнесто Ривера («Кампос») +15.4.
8. Фредди Слейтер («Трайдент») +18.5.
9. Таито Като («АРТ Гран-при») +23.2.
10. Мацей Гладыш («АРТ Гран-при») +26.4.
Общий зачёт Формулы-3 (топ-10):
1. Уго Угочукву («Кампос») — 58 очков.
2. Теофиль Наэль («Кампос») — 52.
3. Бруно дель Пино («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 48.
4. Фредди Слейтер («Трайдент») — 47.
5. Брандо Бадоер («Роден») — 41.
6. Энцо Делиньи («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 28.
7. Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 23.
8. Джеррард Си («ДАМС») — 20.
9. Таито Като («АРТ Гран-при») — 18.
10. Педро Клеро («Роден») — 16.