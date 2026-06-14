Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Наэль выиграл гонку Формулы-3 в Барселоне. Юниор «Ауди» Слейтер — восьмой

Наэль выиграл гонку Формулы-3 в Барселоне. Юниор «Ауди» Слейтер — восьмой
Комментарии

В воскресенье, 14 июня, в Барселоне состоялась основная гонка третьего этапа Формулы-3 сезона-2026. Победу одержал Теофиль Наэль из «Кампоса». Второе место у Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг»). Третий — Уго Угочукву («Кампос»).

Фредди Слейтер («Трайдент»), являющийся юниором команды Формулы-1 «Ауди», финишировал восьмым.

Формула-3. Барселона. Основная гонка (топ-10):

1. Теофиль Наэль («Кампос») — 25 кругов.
2. Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.7 сек.
3. Уго Угочукву («Кампос») +7.1.
4. Брандо Бадоер («Роден») +9.2.
5. Энцо Делиньи («Ван Амерсфорт Рейсинг») +10.3.
6. Бруно дель Пино («Ван Амерсфорт Рейсинг») +12.5.
7. Эрнесто Ривера («Кампос») +15.4.
8. Фредди Слейтер («Трайдент») +18.5.
9. Таито Като («АРТ Гран-при») +23.2.
10. Мацей Гладыш («АРТ Гран-при») +26.4.

Общий зачёт Формулы-3 (топ-10):

1. Уго Угочукву («Кампос») — 58 очков.
2. Теофиль Наэль («Кампос») — 52.
3. Бруно дель Пино («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 48.
4. Фредди Слейтер («Трайдент») — 47.
5. Брандо Бадоер («Роден») — 41.
6. Энцо Делиньи («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 28.
7. Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 23.
8. Джеррард Си («ДАМС») — 20.
9. Таито Като («АРТ Гран-при») — 18.
10. Педро Клеро («Роден») — 16.

Материалы по теме
Экипаж с Буэми — лидер «24 часов Ле-Мана» за семь часов до финиша. Ломко — пятый в LMP2
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android