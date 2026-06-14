Расселл поделился ожиданиями от тактики «Мерседеса» на ГП Барселоны-Каталуньи

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1, которая состоится сегодня, 14 июня.

«Думаю, что будет ближе к трём пит-стопам, чем к одному. Не думаю, что один пит-стоп вообще возможен. Непонятно, какие шины лучше, и это довольно любопытно, потому что на таком покрытии трассы все три состава ведут себя похоже. Так было и в прошлом году. Тогда все использовали C3 и C2, в этом году будет C4», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки Гран-при Испании.

Видео: самый долгий пит-стоп в Формуле-1.