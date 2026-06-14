Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл поделился ожиданиями от тактики «Мерседеса» на ГП Барселоны-Каталуньи

Расселл поделился ожиданиями от тактики «Мерседеса» на ГП Барселоны-Каталуньи
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1, которая состоится сегодня, 14 июня.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Думаю, что будет ближе к трём пит-стопам, чем к одному. Не думаю, что один пит-стоп вообще возможен. Непонятно, какие шины лучше, и это довольно любопытно, потому что на таком покрытии трассы все три состава ведут себя похоже. Так было и в прошлом году. Тогда все использовали C3 и C2, в этом году будет C4», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки Гран-при Испании.

Материалы по теме
Вольф ответил на вопрос, кого бы хотел видеть чемпионом в 2026-м — Антонелли или Расселла

Видео: самый долгий пит-стоп в Формуле-1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android