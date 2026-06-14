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«БМВ» вышла в лидеры за 5 часов до финиша «24 часов Ле-Мана», машина Богуславского разбита

«БМВ» вышла в лидеры за 5 часов до финиша «24 часов Ле-Мана», машина Богуславского разбита
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В гонке третьего этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «24 часа Ле-Мана» командам осталось пилотировать менее пяти часов. Лидером в общем зачёте стал экипаж «БМВ М» №20 с Робином Фряйнсом, Шелдоном ван дер Линде и Рене Растом.

«Тойота» №8, в составе которой бывший пилот Формулы-1, чемпион Формулы-Е, четырёхкратный чемпион WEC и четырёхкратный победитель гонки в Ле-Мане Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава, откатилась на четвёртое место и на момент публикации проигрывает более 40 секунд.

В зачёте LMP2 на первом месте идёт команда «Дюкейн Тим», в экипаже которой находятся Рихард Версхор, чемпионка F1 Academy 2025 года и пилот по развитию «Мерседеса» Дориан Пен и Жюльен Андлауэр. Команда «Вектор Спорт», в составе которой россиянин Владислав Ломко, выступающий под флагом Гренады, Пьетро Фиттипальди и Райан Каллен, на момент публикации пятая, уступая более 30 секунд.

В LMGT3 лидирует «ТФ Спорт» №33. В экипаже Бен Китинг, Джонни Эдгар и Ник Катсбург. «Порше» №91 с Тимуром Богуславским в составе сошла из-за того, что турецкий пилот Айханджан Гювен разбил машину.

Фото: Кадр из трансляции

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