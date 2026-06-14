Алонсо поменяли элементы силовой установки перед гонкой ГП Барселоны-Каталуньи

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», получил новые элементы силовой установки перед гонкой седьмого этапа Гран-при Барселоны-Каталуньи, о чём сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

Фернандо поменяли: будет использовать новый мотор-генератор кинетический (MGU-K) (ранее использовано три); новый аккумулятор энергии (ES) (ранее использовано три); новый блок управления электроникой (PU-CE) (ранее использовано три); новый вспомогательный компонент силовой установки (PU-ANC) (ранее использовано пять).

Алонсо грозит штраф с потерей мест на стартовой решётке, но ФИА пока не выпустила решение.