Камара победил в гонке Ф-2 в Барселоне, Цолов финишировал вторым и возглавил чемпионат

В воскресенье, 14 июня, в Барселоне состоялась основная гонка третьего этапа Формулы-3 сезона-2026. Победу одержал 21-летний бразильский гонщик Рафаэл Камара из команды «Инвикта». Вторым финишировал 19-летний болгарин Никола Цолов («Кампос»). Третий — ирландец Алекс Данн («Роден»).

Для Камары эта победа стала первой в Формуле-2. Цолов подошёл к гонке вторым в личном зачёте с 68 очками. Лидером был Габриеле Мини («Роден») — 71 балл. Никола набрал 18 очков и обошёл Мини, который заработал 12 баллов.

Формула-2. Барселона-Каталония. Основная гонка (топ-10):

1. Рафаэл Камара («Инвикта») — 37 кругов.

2. Никола Цолов («Кампос») +9.8.

3. Алекс Данн («Роден») +12.4.

4. Габриеле Мини («Роден») +13.4.

5. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +16.9.

6. Дино Беганович («ДАМС») +22.1.

7. Джон Беннет («Трайдент») +23.7.

8. Ноэль Леон («Кампос») +27.1.

9. Куш Майни («АРТ Гран-при») +27.8.

10. Роман Билински («ДАМС») +29.1.

...

15. Колтон Херта («Хайтек») +41.3.