Камара победил в гонке Ф-2 в Барселоне, Цолов финишировал вторым и возглавил чемпионат

В воскресенье, 14 июня, в Барселоне состоялась основная гонка третьего этапа Формулы-3 сезона-2026. Победу одержал 21-летний бразильский гонщик Рафаэл Камара из команды «Инвикта». Вторым финишировал 19-летний болгарин Никола Цолов («Кампос»). Третий — ирландец Алекс Данн («Роден»).
Для Камары эта победа стала первой в Формуле-2. Цолов подошёл к гонке вторым в личном зачёте с 68 очками. Лидером был Габриеле Мини («Роден») — 71 балл. Никола набрал 18 очков и обошёл Мини, который заработал 12 баллов.
Формула-2. Барселона-Каталония. Основная гонка (топ-10):
1. Рафаэл Камара («Инвикта») — 37 кругов.
2. Никола Цолов («Кампос») +9.8.
3. Алекс Данн («Роден») +12.4.
4. Габриеле Мини («Роден») +13.4.
5. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +16.9.
6. Дино Беганович («ДАМС») +22.1.
7. Джон Беннет («Трайдент») +23.7.
8. Ноэль Леон («Кампос») +27.1.
9. Куш Майни («АРТ Гран-при») +27.8.
10. Роман Билински («ДАМС») +29.1.
...
15. Колтон Херта («Хайтек») +41.3.
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