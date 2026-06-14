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Карлос Сайнс появился на этапе Ф-1 в Барселоне в футболке сборной Испании по футболу

Карлос Сайнс появился на этапе Ф-1 в Барселоне в футболке сборной Испании по футболу
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Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший поддержал сборную Испании по футболу в преддверии её старта на чемпионате мира – 2026 в США.

Гонщик появился на этапе Формулы-1 в Барселоне (Испания) в футболке национальной команды.

Гонка Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1 состоится сегодня, 14 июня, начало – в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Сборная Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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