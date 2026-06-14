Экипаж с Буэми вернул лидерство в Ле-Мане за три часа до финиша, Кобаяси — второй

В гонке третьего этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «24 часа Ле-Мана» командам осталось пилотировать менее трёх часов. Лидерство в общем зачёте себе вернул экипаж «Тойоты» №8, в составе которого бывший пилот Формулы-1, чемпион Формулы-Е, четырёхкратный чемпион WEC и четырёхкратный победитель гонки в Ле-Мане Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава.

На втором месте идёт экипаж «Тойоты» №7 — Камуи Кобаяст, Ник де Врис и Майк Конвей.

В зачёте LMP2 на первом месте идёт команда «Интер Европол Компетишен» №343, в экипаже которой находятся Нико Мюллер, Биджой Гарг и Решад де Герус. Команда «Вектор Спорт», в составе которой россиянин Владислав Ломко, выступающий под флагом Гренады, Пьетро Фиттипальди и Райан Каллен, на момент публикации четвёртая, уступая более двух минут лидеру.

В LMGT3 лидирует «Харт оф Рейсинг» №23. В экипаже Грей Ньюэлл, Эдуардо Баррикелло (сын Рубенса Баррикелло), Джонни Адам.