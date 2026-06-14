Фернандо Алонсо начнёт гонку ГП Барселоны-Каталуньи с пит-лейна

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», начнёт основную гонку седьмого этапа сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи с пит-лейна, о чём сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

Испанскому гонщику произвели замену элементов силовой установки, большинство из которых менялись сверх дозволенного лимита на сезон. Он получил: новый мотор-генератор кинетический (MGU-K) (ранее использовано три); новый аккумулятор энергии (ES) (ранее использовано три); новый блок управления электроникой (PU-CE) (ранее использовано три); новый вспомогательный компонент силовой установки (PU-ANC) (ранее использовано пять).

В квалификации Алонсо показал последнее, 22-е время.