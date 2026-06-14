«Никого не касается». Ферстаппен — о встрече с руководством «Ред Булл» в Австрии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал встречу с руководством концерна.

«Встреча с руководством? Это никого не касается. Она всё равно была запланирована. Не то чтобы она возникла внезапно после Монако.

Слежка за моими действиями по полётам джета? Конечно, вы можете отслеживать мой самолёт. У меня нет с этим проблем. Ну, люди могут видеть и знать, где я нахожусь. Они могут задавать вопросы, но я отвечаю только на те, на которые хочу ответить. Если с моей стороны что-то произойдёт, я дам вам знать. Вот так вот», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.