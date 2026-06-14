Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Никого не касается». Ферстаппен — о встрече с руководством «Ред Булл» в Австрии

«Никого не касается». Ферстаппен — о встрече с руководством «Ред Булл» в Австрии
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал встречу с руководством концерна.

«Встреча с руководством? Это никого не касается. Она всё равно была запланирована. Не то чтобы она возникла внезапно после Монако.

Слежка за моими действиями по полётам джета? Конечно, вы можете отслеживать мой самолёт. У меня нет с этим проблем. Ну, люди могут видеть и знать, где я нахожусь. Они могут задавать вопросы, но я отвечаю только на те, на которые хочу ответить. Если с моей стороны что-то произойдёт, я дам вам знать. Вот так вот», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Материалы по теме
Штайнер ответил, заменит ли «Мерседес» Расселла на Ферстаппена
Материалы по теме
Расселл устоял впереди, а лидер чемпионата позади Хэмилтона. ГП Барселоны-Каталуньи — LIVE
Live
Расселл устоял впереди, а лидер чемпионата позади Хэмилтона. ГП Барселоны-Каталуньи — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android