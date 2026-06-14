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Тото Вольф заявил, что «Феррари» может скрывать свой темп на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Тото Вольф заявил, что «Феррари» может скрывать свой темп на Гран-при Барселоны-Каталуньи
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что в «Феррари» могли попытаться скрыть свой реальный темп на старте Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Феррари» привезла монструозное обновление. И оно важно. Нам придётся закатать рукава, потому что мы не можем позволить себе подобную разработку из-за ограничения бюджета. По нашим данным, они отставали на полсекунды на быстром круге, но они очень близко. Похоже, что в пятницу у них было больше топлива, чем у нас», — приводит слова Вольфа издание Autoracer.

Гонка Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1 состоится сегодня, 14 июня, начало – в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
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