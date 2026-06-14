У Антонелли возникли проблемы с тормозами перед гонкой ГП Барселоны-Каталуньи

У болида лидера чемпионата, пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли возникли проблемы с тормозами перед стартом основной гонки Гран-при Барселоны-Каталуньи, информирует журналист Томас Майер.

Итальянец сообщил о проблеме во время прогревочного круга.

«Тормоза уже ощущаются плохо. Похоже, что в системе воздух», — сказал Антонелли по командному радио.

По последним сообщениям, Антонелли всё же пришлось менять тормоза прямо на стартовой решётке перед гонкой.

Старт гонки Гран-при Барселоны-Каталуньи запланирован на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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