«Длинная стартовая прямая». Хэмилтон — о шансах на победу на ГП Барселоны-Каталуньи

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о том, как победить в гонке Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Нужно проделать колоссальную работу, чтобы опередить этих ребят [«Мерседес»]. Нам всем нужно будет выполнить идеальную работу, чтобы бороться с ними за победу. Управление шинами будет иметь решающее значение. Здесь это всегда важно, особенно когда температура трассы достигает 50 градусов. В пятницу мы просто скользили, это самое сильное скольжение, которое я когда-либо здесь испытывал. А износ был вдвое больше, чем мы ожидали.

У «Мерседеса», очевидно, много мощности, так что… Но до первого поворота здесь длинная прямая. И это определённо возможность, поэтому мы просто постараемся максимально ею воспользоваться. Надеюсь, что у нас будет схожий темп с теми, кто впереди. Если так и будет, то, надеюсь, у нас получится хорошая гонка», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.