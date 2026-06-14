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«Было вежливо». Хэмилтон отказался дать интервью Росбергу перед гонкой в Барселоне

«Было вежливо». Хэмилтон отказался дать интервью Росбергу перед гонкой в Барселоне
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», отказался дать интервью своему бывшему напарнику и чемпиону 2016 года Нико Росбергу.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции Sky Sports

«На самом деле, он отказал очень вежливо, это было хорошо с его стороны. Конечно, знал, что это не сработает, но он был очень вежлив, так что спасибо, Льюис!» — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

Нико попытался побеседовать с Льюисом, который обычно не даёт интервью СМИ на стартовой решётке перед гонкой, когда тот шёл на свою позицию для исполнения государственного гимна Испании, но получил вежливый отказ.

Спортивный портал «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию гонки.

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