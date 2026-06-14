«Тойота» с Кобаяси и де Врисом — победители «24 часов Ле-Мана» — 2026

В воскресенье, 14 июня, во Франции завершился легендарный суточный марафон «24 часа Ле-Мана», который прошёл в рамках третьего этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) сезона-2026. Победу одержал экипаж «Тойоты» №7, в составе которого сразу два бывших пилота Формулы-1 — Камуи Кобаяси, Ник де Врис и Майк Конвей. Второе место впервые за 20 лет занял экипаж «БМВ» №20 с Робином Фряйнсом, Шелдоном ван дер Линде и Рене Растом.
«24 часа Ле-Мана» — 2026. Результаты гонки.
Гиперкары (топ-3):
1. «Тойота» №7 (Камуи Кобаяси, Ник де Врис и Майк Конвей) — 380 кругов.
2. «БМВ» №20 (Робин Фряйнс, Шелдон ван дер Линде и Рене Раст) +10.913.
3. «Тойота» №8 (Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава) +20.417.
LMP2 (топ-4):
1. «Интер Европол Компетишен» №43 (Якуб Смеховский, Том Диллманн, Николас Йеллоли) — 361 круг.
2. «Интер Европол Компетишен» №343 (Нико Мюллер, Биджой Гарг и Решад де Герус) +28.094.
3. «Форостер Рейсинг Панис» №29 (Луи Руссе, Эстебан Массон, Оливер Грей) +41.059.
4. «Вектор Спорт» (Владислав Ломко, Пьетро Фиттипальди и Райан Каллен) +54.456.
LMGT3 (топ-3):
1. «ТФ Спорт» №33 (Бен Китинг, Джонни Эдгар и Ник Катсбург) — 336 кругов.
2. «Аккодис АСП Тим» №78 (Том ван Ромпёй, Хадриен Давид и Джек Хоксворт) +20.621.
3. «Харт оф Рейсинг» №23 (Грей Ньюэлл, Эдуардо Баррикелло (сын Рубенса Баррикелло), Джонни Адам) +1:26.014.