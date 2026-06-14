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Гран-при Барселоны-Каталунья, победа Льюиса Хэмилтона, сход Андреа Кими Антонелли

Хэмилтон — победитель Гран-при Барселоны-Каталуньи, Антонелли сошёл с гонки, будучи вторым
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Сегодня, 14 июня, на автодроме «Барселона-Каталунья» состоялась гонка седьмого этапа Гран-при Формулы-1 в сезоне-2026. Победителем стал 41-летний гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон, а второе место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

Также отметим, что за несколько кругов до финиша с гонки сошёл гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли, который на тот момент был вторым.

Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 66 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +19.561.
3. Ландо Норрис («Макларен») +23.719.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +40.497.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +58.661.
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
8. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +2 круга.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.
13. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга.
14. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга.
15. Алекс Албон («Уильямс») +11 кругов.
16. Шарль Леклер («Феррари») — сошёл с гонки.
17. Оливер Берман («Хаас») — сошёл с гонки.
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл с гонки.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл с гонки.
20. Нико Хюлькенберг («Ауди») — сошёл с гонки.
21. Валттери Боттас («Кадиллак») — сошёл с гонки.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл с гонки.

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