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Льюис Хэмилтон впервые выиграл Гран-при Формулы-1 в составе «Феррари»

Льюис Хэмилтон впервые выиграл Гран-при Формулы-1 в составе «Феррари»
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Победа на Гран-при Испании Формулы-1 стала для семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона первой в составе «Феррари». Ранее Хэмилтон побеждал в составе «Скудерии» только в спринтерской гонке Гран-при Китая 2025 года.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» перед сезоном-2025, однако слабо провёл предыдущий чемпионат, прежде чем добился существенного прогресса в 2026 году. После победы в Барселоне Льюис укрепился на втором месте в личном зачёте и уступает Андреа Кими Антонелли 41 очко.

Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 66 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +19.561.
3. Ландо Норрис («Макларен») +23.719.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +40.497.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +58.661.
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
8. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

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