Льюис Хэмилтон впервые выиграл Гран-при Формулы-1 в составе «Феррари»

Победа на Гран-при Испании Формулы-1 стала для семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона первой в составе «Феррари». Ранее Хэмилтон побеждал в составе «Скудерии» только в спринтерской гонке Гран-при Китая 2025 года.

Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» перед сезоном-2025, однако слабо провёл предыдущий чемпионат, прежде чем добился существенного прогресса в 2026 году. После победы в Барселоне Льюис укрепился на втором месте в личном зачёте и уступает Андреа Кими Антонелли 41 очко.

Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 66 кругов.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +19.561.

3. Ландо Норрис («Макларен») +23.719.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +40.497.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +58.661.

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

8. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.