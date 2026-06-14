Льюис Хэмилтон впервые выиграл Гран-при Формулы-1 в составе «Феррари»

Победа на Гран-при Испании Формулы-1 стала для семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона первой в составе «Феррари». Ранее Хэмилтон побеждал в составе «Скудерии» только в спринтерской гонке Гран-при Китая 2025 года.
Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» перед сезоном-2025, однако слабо провёл предыдущий чемпионат, прежде чем добился существенного прогресса в 2026 году. После победы в Барселоне Льюис укрепился на втором месте в личном зачёте и уступает Андреа Кими Антонелли 41 очко.
Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка:
1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 66 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +19.561.
3. Ландо Норрис («Макларен») +23.719.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +40.497.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +58.661.
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
8. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.