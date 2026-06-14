Впервые с 1968 года в гонке Ф-1 все призовые места заняли британские пилоты

Сегодня, 14 июня, на Гран-при Барселоны-Каталунья Формулы-1 все призовые места заняли представители Великобритании — Льюис Хэмилтон («Феррари»), Джордж Расселл («Мерседес») и Ландо Норрис («Макларен»).

Это произошло впервые с сезона-1968. Тогда на Гран-при США на подиуме также были исключительно британские гонщики и выглядел он следующим образом: Джеки Стюарт (первое место, «Матра»), Грэм Хилл (второе место, «Лотус») и Джон Сёртис (третье место, «Хонда»).

Напомним, для Льюиса Хэмилтона победа на Гран-при Барселоны-Каталунья стала первой после перехода в итальянскую команду «Феррари» в 2025 году.