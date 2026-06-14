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Впервые с 1968 года в гонке Ф-1 все призовые места заняли британские пилоты

Впервые с 1968 года в гонке Ф-1 все призовые места заняли британские пилоты
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Сегодня, 14 июня, на Гран-при Барселоны-Каталунья Формулы-1 все призовые места заняли представители Великобритании — Льюис Хэмилтон («Феррари»), Джордж Расселл («Мерседес») и Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

Это произошло впервые с сезона-1968. Тогда на Гран-при США на подиуме также были исключительно британские гонщики и выглядел он следующим образом: Джеки Стюарт (первое место, «Матра»), Грэм Хилл (второе место, «Лотус») и Джон Сёртис (третье место, «Хонда»).

Напомним, для Льюиса Хэмилтона победа на Гран-при Барселоны-Каталунья стала первой после перехода в итальянскую команду «Феррари» в 2025 году.

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