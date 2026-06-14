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Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Барселоны-Каталуньи
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41-летний гонщик «Феррари» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в гонке Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Должен сказать огромное спасибо всей команде, всем, кто сейчас здесь с нами, всем, кто находится на базе. Спасибо Фреду, который верил в меня и привёл в эту команду. В прошлом году эта мечта казалась невозможной, но мы никогда не сдавались, команда продолжала тянуть меня наверх. Мы так много всего изменили, так сильно прибавили. Кроме того, у меня величайшая фан-база, о которой спортсмен может только мечтать. Спасибо всем. Каждая победа по-своему особенная, но эта — нечто совершенно другое. Я часто представлял, каково это — выиграть гонку в составе «Феррари». И это произошло. Надеюсь, впереди нас ждёт ещё больше побед», — сказал Хэмилтон в интервью после гонки.

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