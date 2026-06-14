Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Барселоны-Каталуньи

41-летний гонщик «Феррари» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в гонке Гран-при Барселоны-Каталуньи.
«Должен сказать огромное спасибо всей команде, всем, кто сейчас здесь с нами, всем, кто находится на базе. Спасибо Фреду, который верил в меня и привёл в эту команду. В прошлом году эта мечта казалась невозможной, но мы никогда не сдавались, команда продолжала тянуть меня наверх. Мы так много всего изменили, так сильно прибавили. Кроме того, у меня величайшая фан-база, о которой спортсмен может только мечтать. Спасибо всем. Каждая победа по-своему особенная, но эта — нечто совершенно другое. Я часто представлял, каково это — выиграть гонку в составе «Феррари». И это произошло. Надеюсь, впереди нас ждёт ещё больше побед», — сказал Хэмилтон в интервью после гонки.
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