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Расселл: «Феррари» оказались впечатляюще сильны, а скорость Льюиса была просто безумная

Расселл: «Феррари» оказались впечатляюще сильны, а скорость Льюиса была просто безумная
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, финишировавший вторым на Гран-при Барселоны-Каталуньи, прокомментировал итоги гонки. Победителем седьмого этапа Формулы-1 сезона-2026 стал 41-летний гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Мои поздравления Льюису. Знаю, как упорно он работает, мы много лет провели вместе в «Мерседесе», и я рад снова видеть того Льюиса, которого я помню с детства. Для нас день был трудный. Приятно вернуться на подиум, гонка у меня была чистая, но «Феррари» оказались впечатляюще сильны, нам приходилось постоянно атаковать. В пятницу и субботу чувствовал себя уверенно, а вот сегодня было сложнее. В первой части гонки я контролировал ситуацию, но последние два отрезка оказались куда труднее. Вчера темп «Феррари» нас удивил, а сегодня у Льюиса скорость была просто безумная», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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