Расселл: «Феррари» оказались впечатляюще сильны, а скорость Льюиса была просто безумная

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, финишировавший вторым на Гран-при Барселоны-Каталуньи, прокомментировал итоги гонки. Победителем седьмого этапа Формулы-1 сезона-2026 стал 41-летний гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
«Мои поздравления Льюису. Знаю, как упорно он работает, мы много лет провели вместе в «Мерседесе», и я рад снова видеть того Льюиса, которого я помню с детства. Для нас день был трудный. Приятно вернуться на подиум, гонка у меня была чистая, но «Феррари» оказались впечатляюще сильны, нам приходилось постоянно атаковать. В пятницу и субботу чувствовал себя уверенно, а вот сегодня было сложнее. В первой части гонки я контролировал ситуацию, но последние два отрезка оказались куда труднее. Вчера темп «Феррари» нас удивил, а сегодня у Льюиса скорость была просто безумная», — приводит слова Расселла Sky Sports.
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