Ландо Норрис прокомментировал третье место на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, финишировавший третьим на Гран-при Барселоны-Каталуньи, прокомментировал итоги гонки. Победителем седьмого этапа Формулы-1 сезона-2026 стал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

«Хочу поздравить Льюиса — приятно видеть тебя на вершине подиума, очень рад за тебя. Для нас гонка вышла непростой. Делал всё возможное, чтобы удержаться за лидерами, но они оказались слишком быстры для нас. В концовке нам повезло со сходом Антонелли, но всё равно рад за команду и счастлив вернуться на подиум.

Для нас день получился хороший. Мы хорошо сработали как команда, добились улучшений, но эти парни сработали лучше нас. Нужно отдать им должное и продолжить работать над собой. Именно этим и занята вся команда. Мы продолжим атаковать и прогрессировать, надеюсь, скоро на месте победителя буду я», — приводит слова Норриса Sky Sports.