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Ландо Норрис прокомментировал третье место на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Ландо Норрис прокомментировал третье место на Гран-при Барселоны-Каталуньи
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис, финишировавший третьим на Гран-при Барселоны-Каталуньи, прокомментировал итоги гонки. Победителем седьмого этапа Формулы-1 сезона-2026 стал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Хочу поздравить Льюиса — приятно видеть тебя на вершине подиума, очень рад за тебя. Для нас гонка вышла непростой. Делал всё возможное, чтобы удержаться за лидерами, но они оказались слишком быстры для нас. В концовке нам повезло со сходом Антонелли, но всё равно рад за команду и счастлив вернуться на подиум.

Для нас день получился хороший. Мы хорошо сработали как команда, добились улучшений, но эти парни сработали лучше нас. Нужно отдать им должное и продолжить работать над собой. Именно этим и занята вся команда. Мы продолжим атаковать и прогрессировать, надеюсь, скоро на месте победителя буду я», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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