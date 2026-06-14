Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон сократил отставание от Антонелли до 41 очка

В личном зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Барселоны-Каталуньи преимущество пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заметно сократилось, но у итальянца в запасе ещё 41 очко от представителя «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Джордж Расселл теперь уступает бывшему напарнику девять очков, а нынешнему — 50. На пятое место поднялся Ландо Норрис, который опередил Оскара Пиастри.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 156 очков.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 115.

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 106.

4. Шарль Леклер («Феррари») — 75.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 73.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 68.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 55.

8. Пьер Гасли («Альпин») — 41.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») — 34.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 26.

11. Франко Колапинто («Альпин») — 19.

12. Оливер Берман («Хаас») — 18.

13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 12.

14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.

15. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 3.

17. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.

19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

21. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» сократилось на семь очков, но по-прежнему составляет внушительные 72 очка. «Макларен» набрал столько же очков, сколько и «Феррари», таким образом в этой паре разрыв остался на уровне 49 баллов.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 262 очка.

2. «Феррари» — 190.

3. «Макларен» — 141.

4. «Ред Булл» — 89.

5. «Альпин» — 60.

6. «Рейсинг Буллз» — 38.

7. «Хаас» — 21.

8. «Уильямс» — 11.

9. «Ауди» — 2.

10. «Астон Мартин» — 1.

11. «Кадиллак» — 0.