Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон сократил отставание от Антонелли до 41 очка

В личном зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Барселоны-Каталуньи преимущество пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заметно сократилось, но у итальянца в запасе ещё 41 очко от представителя «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Джордж Расселл теперь уступает бывшему напарнику девять очков, а нынешнему — 50. На пятое место поднялся Ландо Норрис, который опередил Оскара Пиастри.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 156 очков.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 115.
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 106.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 75.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 73.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 68.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 55.
8. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») — 34.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 26.
11. Франко Колапинто («Альпин») — 19.
12. Оливер Берман («Хаас») — 18.
13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 12.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.
15. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 3.
17. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.
19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
21. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» сократилось на семь очков, но по-прежнему составляет внушительные 72 очка. «Макларен» набрал столько же очков, сколько и «Феррари», таким образом в этой паре разрыв остался на уровне 49 баллов.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 262 очка.
2. «Феррари» — 190.
3. «Макларен» — 141.
4. «Ред Булл» — 89.
5. «Альпин» — 60.
6. «Рейсинг Буллз» — 38.
7. «Хаас» — 21.
8. «Уильямс» — 11.
9. «Ауди» — 2.
10. «Астон Мартин» — 1.
11. «Кадиллак» — 0.