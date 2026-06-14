Хэмилтон установил новый рекорд по количеству побед в Ф-1

41-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон установил новый рекорд по количеству побед в истории «Королевских гонок» после успеха на Гран-при Барселоны-Каталуньи, который прошёл сегодня, 14 июня.

Таким образом, Льюис одержал 106-ю победу в карьере в Ф-1. Ранее данный рекорд принадлежал также Хэмилтону (105 побед).

Напомним, для Льюиса Хэмилтона победа на Гран-при Барселоны-Каталуньи стала первой после перехода в итальянскую команду «Феррари» в 2025 году. Благодаря данному успеху британский пилот сократил отставание от лидера чемпионата 19-летнего итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на 41 очко.