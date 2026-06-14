Шарль Леклер прокомментировал сход на Гран-при Барселоны-Каталуньи
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход на Гран-при Барселоны-Каталуньи, где его напарник Льюис Хэмилтон одержал победу.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Рад за Хэмилтона, за Вассера и за всю команду. Но я возвращаюсь домой разочарованным, потому что потерял много очков. Должен быть безупречен до конца сезона. Обновления работают, теперь мне нужно быть впереди вместе с Хэмилтоном. Сегодня моей главной проблемой был старт с 10-го места, это только моя вина. Эта трасса усилила преимущество обновлений, которые привезли, потому что мы улучшились особенно в управлении шинами, а на этой трассе и при таких температурах этот аспект имеет решающее значение», — приводит слова Леклера портал Formula Passion.
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