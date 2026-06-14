Шарль Леклер прокомментировал сход на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход на Гран-при Барселоны-Каталуньи, где его напарник Льюис Хэмилтон одержал победу.

«Рад за Хэмилтона, за Вассера и за всю команду. Но я возвращаюсь домой разочарованным, потому что потерял много очков. Должен быть безупречен до конца сезона. Обновления работают, теперь мне нужно быть впереди вместе с Хэмилтоном. Сегодня моей главной проблемой был старт с 10-го места, это только моя вина. Эта трасса усилила преимущество обновлений, которые привезли, потому что мы улучшились особенно в управлении шинами, а на этой трассе и при таких температурах этот аспект имеет решающее значение», — приводит слова Леклера портал Formula Passion.