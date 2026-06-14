Лоусон непреднамеренно спровоцировал сход Хюлькенберга на ГП Барселоны-Каталуньи
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Сход немецкого пилота «Ауди» Нико Хюлькенберга в гонке Гран-при Барселоны-Каталуньи на 29-м круге произошёл в результате того, что гонщик «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон, заехав колесом на гравий в 12-м повороте, поднял в воздух несколько камней. Они попали в болид представителя Германии, который следовал за ним.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Каким-то образом один из этих камней попал прямо в аварийную кнопку отключения питания. И это просто убило машину — она выключилась, всё было кончено. Машина была мертва, я просто доехал до пит-лейна. Больше ничего не оставалось. Машина просто перестала работать», — приводит слова Хюлькенберга портал The Race.
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